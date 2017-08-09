Эксперт считает найденные в Екатеринбурге останки царской семьи подлинными

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Так называемые екатеринбургские останки могут являться подлинными останками царской семьи, на это указывают данные стоматологических и антропометрических экспертиз; император Николай II, согласно этим данным, "панически боялся" стоматологов, заявил эксперт Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, заслуженный деятель науки РФ Владимир Трезубов.

Ранее в Русской православной церкви сообщили о том, что получили разрешение от СК РФ на обнародование результатов завершенных экспертиз по делу о "екатеринбургских останках". Публикация материалов в настоящее время ведется на портале Сретенского монастыря " Православие.ру ".

"Мне кажется, мы работали с останками царской семьи. Достаточно много признаков, которые говорят об этом и склоняют меня к такому выводу. Именно стоматологических признаков", — сказал Трезубов в интервью, опубликованном на церковном портале в среду.

"Я не могу так утверждать, но я думаю, что это так и есть. Очень похоже, очень похоже", — добавил он, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что речь идет о подлинных останках семьи Романовых. По словам Трезубова, о кровном родстве пяти человек (отца, матери и трех дочерей), останки которых были обнаружены в 1991 году в Поросенковом логу близ Екатеринбурга, "свидетельствуют очень многие признаки": "стоматологические и антропометрические, то есть по черепу и по челюстям".

При этом эксперты сделали вывод о том, что император Николай II, судя по всему, относился к тем людям, которые испытывают сильный страх перед стоматологами, из-за чего у них "ужасное состояние зубочелюстной системы".

"Они идут к стоматологу только тогда, когда возникает невыносимая боль. Они измучаются с этой болью, но только когда снижается уровень страха, идут получать помощь. Я думаю, что если удастся доказать окончательно, что череп №4 (предполагается, что это Николай II — ред.) принадлежит государю императору, можно будет сказать, что он был таким вот человеком. При медицинском надзоре высококлассных специалистов всех областей медицины подобная неухоженная полость рта парадоксальна. Но мне понятно, что это может быть. Такое и в моей практике встречалось, когда человек высокопоставленный и культурный панически боится сесть в кресло стоматолога. С государем, видимо, был этот же вариант", — предположил эксперт.

В качестве одного из доказательств того, что среди найденных останков – останки именно Николая II, Трезубов указал на асимметрию подбородка, которую специалисты обнаружили при обследовании одного из черепов и затем сравнили эти данные с фотографией молодого Николая Романова.

"Когда я обследовал череп №4, то обратил внимание на асимметричность строения подбородочного выступа. Примерно так (рисует на бумаге), вот таким был этот выступ, то есть правая часть немножко более развита, чем левая… Я сравнил с фотографией молодого государя, где он без бороды. Вот посмотрите, на фото видна эта асимметрия, даже скрытая мягкими тканями: правая часть подбородочного выступа выражена более, чем левая. Кстати, и фотосовмещение давало очень показательные достоверные результаты", — рассказал эксперт.

Вместе с тем он признал, что исследователи до сих пор не обнаружили медицинских карт царской семьи – предпринимаемые попытки ничего не дали. "Чтобы идентифицировать (останки – ред.) с 95%-й долей вероятности, когда можно сказать: "теперь мы ставим точку", необходимо наличие медицинских документов… А вот медицинских документов не удалось обнаружить ни одного", — констатировал он.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии.