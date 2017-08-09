Эксперт считает найденные в Екатеринбурге останки царской семьи подлинными

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Так называемые екатеринбургские останки могут являться подлинными останками царской семьи, на это указывают данные стоматологических и антропометрических экспертиз; император Николай II, согласно этим данным, "панически боялся" стоматологов, заявил эксперт Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, заслуженный деятель науки РФ Владимир Трезубов.
"Мне кажется, мы работали с останками царской семьи. Достаточно много признаков, которые говорят об этом и склоняют меня к такому выводу. Именно стоматологических признаков", — сказал Трезубов в интервью, опубликованном на церковном портале в среду.
"Я не могу так утверждать, но я думаю, что это так и есть. Очень похоже, очень похоже", — добавил он, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что речь идет о подлинных останках семьи Романовых. По словам Трезубова, о кровном родстве пяти человек (отца, матери и трех дочерей), останки которых были обнаружены в 1991 году в Поросенковом логу близ Екатеринбурга, "свидетельствуют очень многие признаки": "стоматологические и антропометрические, то есть по черепу и по челюстям".
При этом эксперты сделали вывод о том, что император Николай II, судя по всему, относился к тем людям, которые испытывают сильный страх перед стоматологами, из-за чего у них "ужасное состояние зубочелюстной системы".
В качестве одного из доказательств того, что среди найденных останков – останки именно Николая II, Трезубов указал на асимметрию подбородка, которую специалисты обнаружили при обследовании одного из черепов и затем сравнили эти данные с фотографией молодого Николая Романова.
"Когда я обследовал череп №4, то обратил внимание на асимметричность строения подбородочного выступа. Примерно так (рисует на бумаге), вот таким был этот выступ, то есть правая часть немножко более развита, чем левая… Я сравнил с фотографией молодого государя, где он без бороды. Вот посмотрите, на фото видна эта асимметрия, даже скрытая мягкими тканями: правая часть подбородочного выступа выражена более, чем левая. Кстати, и фотосовмещение давало очень показательные достоверные результаты", — рассказал эксперт.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии.