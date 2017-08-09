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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Правозащитник ВРНС: заявление Кадырова по "Матильде" консолидирует общество

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (67)
18:4909.08.2017
(обновлено: 18:56 09.08.2017)
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© ТПО РокКадр из фильма МатильдаКадр из фильма Матильда
© ТПО Рок

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Обращение главы Чечни Рамзана Кадырова с просьбой не показывать фильм "Матильда" в республике содействует укреплению межнационального и межрелигиозного мира в стране и консолидации общества, заявил в среду РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), религиовед Роман Силантьев.

Ранее стало известно, что глава Чечни направил обращение министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой не показывать в республике фильм Алексея Учителя "Матильда", Минкультуры пообещало учесть его просьбу.

В тексте обращения Кадырова говорится, что он просит "исключить Чеченскую Республику из прокатного удостоверения на показ фильма "Матильда". Отмечается, что такое решение было принято после ознакомления с информацией, полученной от депутата Госдумы Натальи Поклонской, о наличии многотысячных заявлений православных, а также мусульман России об оскорблении религиозных чувств верующих сюжетной линией фильма.

"Я считаю, что Кадыров этим заявлением сильно укрепил межнациональный, межрелигиозный мир в стране. Поскольку мнение Поклонской разделяют десятки миллионов православных, получение поддержки от Кадырова – это очень сильный удар и по кавказофобии, и по исламофобии. В общем-то, этот эффект стоит многих лет работы и многих конференций", — сказал Силантьев.

Съемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Он напомнил, что с аналогичной просьбой к Минкультуры обратились и власти Дагестана, и добавил, что в отношении того, "нет ли каких-то православных губернаторов" с аналогичной позицией, пока не будет "забегать вперед". Собеседник агентства обратил внимание на то, что в этом году в России отмечается печальный юбилей революционных событий, во время которых мусульмане и православные, по его словам, "зачастую повели себя по-разному". 

"Некоторые православные, в том числе и очень высоко находящиеся, — архиереи и даже митрополиты, царя предали. А вот некоторые муфтии, которых мы скоро по линии Всемирного русского народного собора попросим увековечить, наоборот, сохранили верность стране. <…> Я лично очень благодарен мусульманам за их позицию. Они что в 1917 году в большинстве своем правильно выступили, что через сто лет тоже", — отметил представитель ВРНС. Сейчас, считает Силантьев, "возникла ситуация не идентичная, но похожая". 

"Мусульмане, которым, казалось бы, до этого дела быть не должно, — тем не менее, защищают права православных. И это, на самом деле, мощнейший вклад в консолидацию общества. Фильм "Матильда" общество раскалывает, но заявление Кадырова – наоборот, его консолидирует. И я думаю, что, по факту, последствия этого фильма сыграют, скорее, на консолидацию общества, нежели на раскол: православное большинство окончательно увидит в мусульманском меньшинстве – меньшинстве очень серьезном и влиятельном – своих союзников. А мир между мусульманами и православными – это и есть, собственно, залог стабильности в нашей стране. Так что, может быть, фильм "Матильда" и промыслительно вышел, чтобы это случилось", — заключил он. 

Наместник Сретенского монастыря епископ Тихон
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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Оценивая период правления Николая II в контексте межнациональных и межрелигиозных отношений, Силантьев заметил, что тогда с этим в стране сложилась "оптимальная ситуация" — когда "человек любой национальности и любой религии занимал достойное место". По его словам, Николая II очень почитают в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Осетии, и поэтому "мусульмане болезненно относятся к выпадам в его сторону".

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Религия и мировоззрение
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