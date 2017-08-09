Власти КНДР освободили арестованного в 2015 году пастора из Канады

Канадский пастор Хеон Су Ли во время судебного разбирательства в суде Северной Кореи

Канадский пастор Хеон Су Ли во время судебного разбирательства в суде Северной Кореи

ТОКИО, 9 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея освободила корейского пастора из Канады Лим Хён Су, арестованного в январе 2015 года по обвинениям в "подрывной деятельности" против КНДР под прикрытием гуманитарной помощи, передало южнокорейское агентство Рёнхап.

Ссылаясь на сообщения из Пхеньяна, агентство передает, что Пхеньян принял решение освободить пастора "из гуманных соображений".

Как сообщалось ранее, в КНДР находилась делегация Канады, в которую входил советник по нацбезопасности премьера Дэниел Джин (Daniel Jean).

Это уже не первая попытка добиться освобождения Лим Хён Су канадским правительством. Так в декабре 2016 года в Пхеньяне побывал правительственная делегация из Канады во главе с директором департамента Северной Азии и Океании МИД Канады Сарой Тейлор.

Верховный суд КНДР приговорил пастора к пожизненному заключению с каторжными работами. По данным южнокорейских СМИ, Лим Хён Су более сотни раз бывал в КНДР, начиная с 1997 года.

Тревога за его судьбу в Канаде возросла после сообщений о недавней смерти американского студента Отто Уормбиера, отбывшего 17-месячное заключение в северокорейской тюрьме, после возвращения в США.

Студент из университета Виргинии Уормбиер был возвращен на родину в состоянии комы. Этот американец был приговорен в Северной Корее к 15 годам заключения за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат.