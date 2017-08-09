Власти КНДР освободили арестованного в 2015 году пастора из Канады

ТОКИО, 9 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея освободила корейского пастора из Канады Лим Хён Су, арестованного в январе 2015 года по обвинениям в "подрывной деятельности" против КНДР под прикрытием гуманитарной помощи, передало южнокорейское агентство Рёнхап.
Как сообщалось ранее, в КНДР находилась делегация Канады, в которую входил советник по нацбезопасности премьера Дэниел Джин (Daniel Jean).
Это уже не первая попытка добиться освобождения Лим Хён Су канадским правительством. Так в декабре 2016 года в Пхеньяне побывал правительственная делегация из Канады во главе с директором департамента Северной Азии и Океании МИД Канады Сарой Тейлор.
Тревога за его судьбу в Канаде возросла после сообщений о недавней смерти американского студента Отто Уормбиера, отбывшего 17-месячное заключение в северокорейской тюрьме, после возвращения в США.
Студент из университета Виргинии Уормбиер был возвращен на родину в состоянии комы. Этот американец был приговорен в Северной Корее к 15 годам заключения за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат.