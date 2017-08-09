МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министерство культуры не может запретить показ фильма Алексея Учителя "Матильда" в каком-либо из регионов России, так как этот вопрос решают сами субъекты федерации, сообщил РИА Новости в среду глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов.

Ранее с просьбой к Минкультуры не показывать "Матильду" в их регионах обратились власти Чечни и Дагестана, в ведомстве пообещали учесть их просьбу.

"Министерство культуры выдает прокатное удостоверение на всей территории Российской Федерации, исходя из существующих законов, а регионы уже сами решают, показывать им фильм или нет", — сказал Тельнов.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.