Власти Дагестана просят Минкультуры запретить показ "Матильды" в республике

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства республики Дагестан Анатолий Карибов обратился в Минкультуры с просьбой запретить показ фильма Алексея Учителя "Матильда" в регионе, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства культуры РФ.

"К нам поступило обращение от заместителя председателя правительства республики Дагестан Анатолия Карибова с просьбой запретить показ в республике фильма Алексея Учителя "Матильда". Мы примем обращение к сведению", — сказали в пресс-службе.

Ранее с просьбой не показывать "Матильду" в Чечне к министру культуры Владимиру Мединскому обратился глава республики Рамзан Кадыров, Минкультуры пообещало учесть его просьбу. Учитель в ответ призвал Кадырова самому посмотреть "Матильду", чтобы убедиться, надо ли показывать этот фильм в Чечне или нет.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.