В столице Черногории вблизи крупнейшего храма прогремел взрыв

БЕЛГРАД, 9 авг — РИА Новости. Взрывное устройство большой силы сработало в ночь на среду в офисном здании вблизи храма Воскресения Христова в Подгорице, жертв и пострадавших нет, сообщило Радио и телевидение Черногории (RTCG).

Инцидент произошел около трех часов (4.00 мск) утра.

"От сильной детонации потрескались стекла в соседних домах, повреждено несколько автомобилей. Взрыв вызвал беспокойство жителей близлежащих домов и был услышан в большинстве районов Подгорицы", — передает телеканал.

Храм Воскресения Христова, крупнейший в Черногории — высотой 41,5 метра не пострадал. На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.

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