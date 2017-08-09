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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Жители Уфы проголосуют, идти ли детям в школу на Курбан-байрам

11:0909.08.2017
(обновлено: 13:26 09.08.2017)
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© РИА Новости / Антон УницынПерейти в фотобанкШкольные парты. Архивное фотоШкольные парты. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Уницын
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УФА, 9 авг — РИА Новости. Жители Уфы с помощью голосования решат, пойдут ли дети в школу 1 сентября, когда будет отмечаться мусульманский праздник Курбан-байрам, сообщил РИА Новости представитель городской мэрии.

Мусульмане во время праздника Курбан-Байрам в Севастопольской соборной мечети Акъяр Джами в Крыму. Архив
© РИА Новости / Василий Батанов
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Курбан-байрам - мусульманский праздник жертвоприношения
Праздник Курбан-байрам, который в регионе является официальным нерабочим днем, в 2017 году выпадает на 1 сентября.

"В связи с этим в официальной группе администрации города Уфа в социальной сети "ВКонтакте" мы запустили голосование, в котором жители города должны выбрать день, в который состоятся торжественные линейки в городских школах в день знаний. На выбор горожанам представлено 1, 2 или 4 сентября", — рассказал представитель мэрии.

По его словам, к среде проголосовало уже более двух тысяч человек. Родители школьников в комментариях ведут активное обсуждение темы. Дата, которую выбрало бы большинство участников голосования, пока не определилась.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВозле Московской Соборной мечети в связи с празднованием было ограничено движение на прилегающих улицах. Помимо сотрудников полиции в районе торжеств находились волонтеры Совета муфтиев России, владеющие иностранными языками, которые при необходимости помогали верующим сориентироваться и отвечали на возникающие вопросы.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Возле Московской Соборной мечети в связи с празднованием было ограничено движение на прилегающих улицах. Помимо сотрудников полиции в районе торжеств находились волонтеры Совета муфтиев России, владеющие иностранными языками, которые при необходимости помогали верующим сориентироваться и отвечали на возникающие вопросы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСоборная мечеть, которая после реконструкции способна вместить около 10 тысяч молящихся, по традиции стала главным центром торжеств в столице: в понедельник утром там собрались тысячи мусульман. К ним обратился с проповедью председатель Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин, после чего был совершен праздничный намаз.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Соборная мечеть, которая после реконструкции способна вместить около 10 тысяч молящихся, по традиции стала главным центром торжеств в столице: в понедельник утром там собрались тысячи мусульман. К ним обратился с проповедью председатель Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин, после чего был совершен праздничный намаз.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВо всех мечетях Крыма прошли праздничные коллективные молитвы по случаю Курбан-байрама, в которых приняли участие тысячи верующих.Празднование Курбан-Байрама в регионах России
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Во всех мечетях Крыма прошли праздничные коллективные молитвы по случаю Курбан-байрама, в которых приняли участие тысячи верующих.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПраздник жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у мечети имени Имама Исмаила Аль-Бухари в Верхней Пышме.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у мечети имени Имама Исмаила Аль-Бухари в Верхней Пышме
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у мечети имени Имама Исмаила Аль-Бухари в Верхней Пышме.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПраздник жертвоприношения Курбан-байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПраздник жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСразу по завершении праздничной молитвы наступает время для совершения жертвоприношения. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту — Сирату.Празднование Курбан-Байрама в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сразу по завершении праздничной молитвы наступает время для совершения жертвоприношения. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту — Сирату.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Московской Соборной мечети.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПраздник жертвоприношения Курбан-байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в центральной мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлава Совета муфтиев Равиль Гайнутдин призвал верующих "щедро и бескорыстно отдавать все свои силы на доброе и общественно полезное". "Чтобы стать ближе к Господу, людская жертва не требуется. Не требуется и разрушение городов и сел, Аллаху ненавистно и убийство безвинных людей, стариков, женщин и детей. Аллах запретил и самоубийства, взрывать себя и других — это тягчайший грех пред Аллахом! Тягчайший грех пред ним и сеяние "фитны" — смуты, вводить в заблуждение молодые души", — сказал Гайнутдин.Празднование Курбан-Байрама в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава Совета муфтиев Равиль Гайнутдин призвал верующих "щедро и бескорыстно отдавать все свои силы на доброе и общественно полезное". "Чтобы стать ближе к Господу, людская жертва не требуется. Не требуется и разрушение городов и сел, Аллаху ненавистно и убийство безвинных людей, стариков, женщин и детей. Аллах запретил и самоубийства, взрывать себя и других — это тягчайший грех пред Аллахом! Тягчайший грех пред ним и сеяние "фитны" — смуты, вводить в заблуждение молодые души", — сказал Гайнутдин.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Соборной мечети Читы.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Соборной мечети Читы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Соборной мечети Читы.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани.Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
В день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети.Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети.
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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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(SU)
Права верующих не должны нарушать права учащихся. "За знаниями можно идти хоть до Китая" (вроде Магомед)
11:37
09.08.2017
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