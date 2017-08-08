Порошенко поручил подготовиться к юбилею крещения Киевской Руси

Верующие во время богослужения во Владимирском соборе в Киеве по случаю годовщины Крещения Руси. Архивное фото

Верующие во время богослужения во Владимирском соборе в Киеве по случаю годовщины Крещения Руси. Архивное фото

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко распорядился начать подготовку к празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси, соответствующий указ главы украинского государства обнародован во вторник на его сайте.

Согласно "Повести временных лет", в 987 году князь Владимир на совете бояр принял решение о крещении Руси "по закону греческому".

"С целью подготовки и празднования в 2018 году… постановляю: кабинету министров Украины создать организационный комитет по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины", — говорится в указе.

Согласно документу, комитету поручено разработать план мероприятий при участии религиозных организаций. Кроме этого, аналогичные поручения даны областным государственным администрациям.

Точных данных о начале церковного почитания князя Владимира нет, первые сведения о нем относятся к XIV веку. По одной из гипотез, канонизация крестителя Руси состоялась во второй половине XIII века. В 1635 митрополит Киевский Пётр Могила обрёл мощи Владимира из руин Десятинной церкви. В воспоминание будущим родам святитель извлек из найденного в развалинах древнейшего русского храма саркофага главу князя и кисть правой руки. Впоследствии глава была положена в главный храм Киевской Печерской лавры во имя Успения Пресвятой Богородицы, кисть — в Киевский Софийский собор. Часть святых мощей оказалась в Москве, в Успенском соборе.