Алжирский журналист опроверг информацию о протесте женщин в бикини

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Алжирский журналист заявил, что на пляже в области Кабилия на севере Алжира в понедельник не было акции с участием 3 тысяч женщин в бикини, передает агентство Франс Пресс.

В понедельник французские СМИ писали, что "порядка 3 тысяч женщин" присутствовали на "гигантском купании" на пляже в области Кабилия.

Однако начальник местного подразделения газеты "Эль-Ватан" Камель Медждуб заявил агентству, что так называемого "гигантского купания" не было. "Это был обычный день с обычными купальными костюмами всех видов", — сказал Медждуб.

Как отмечает агентство, в Алжире не запрещено носить бикини, и на пляжах можно увидеть девушек в раздельных и слитных купальниках, а также в мусульманском костюме для купания буркини.

По данным агентства, это "купание" якобы должно было стать отголоском "операций бикини", прошедших в начале лета на пляже города Аннаба, о чем писали ряд западных сми. Однако, как пишет агентство, ни один алжирский или иностранный журналист не смог подтвердить информацию об этих "операциях". Кроме того, единственная появившаяся фотография этой "операции" в Twitter не имеет времени и места.

Ранее телеканал France Info сообщил, что десятки девушек приняли участие в акциях, которые прошли в столице страны Алжире и в городе Аннаба на северо-востоке. По словам одной из участниц акции, в тот день на пляже Аннабы собрались около 150 девушек. Телеканал сообщал, что эта акция была запущена в группе на Facebook.

Как сообщает агентство со ссылкой на члена такой группы, группа "Какой пляж в Аннабе?" действительно существует. Однако целью ее создания была не борьба за право носить бикини, а желание девушек держаться в группе на пляже, чтобы защитить себя от приставаний некоторых мужчин.

Участница группы также отметила, что, хотя она не знает всех членов группы, на купании никогда не было трех тысяч женщин. Кроме того, по ее словам, для участников группы не важно, во что одета девушка — в бикини или буркини, главное — это возможность купаться так, чтобы никто не досаждал.