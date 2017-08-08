Правительство Латвии поддержало законопроект о запрете на ношение паранджи

РИГА, 8 авг – РИА Новости. Правительство Латвии концептуально одобрило запрет на ношение в публичных местах закрывающей лицо одежды, но внесло в законопроект некоторые уточнения, заседание во вторник транслировал телеканал LNT.

Законопроект был разработан министерством юстиции Латвии в сентябре 2016 года, когда республику в рамках международной программы обязали принять беженцев из мусульманских стран. Однако правительство смогло рассмотреть документ только сейчас, так как его согласование затянулось.

"Этот запрет коснется тех, кто захочет приехать и, возможно, остаться жить здесь. Они должны знать, какие в Латвии правила и установки", — заявил глава Минюста Дзинтар Расначс.

При этом запрет на ношение закрывающей лицо одежды предусматривает теперь некоторые исключения. В частности, он не относится к полицейским, работникам пожарно-спасательной службы и врачам. Кроме того, запрет не станут применять к спортсменам, артистам, участникам художественных и праздничных мероприятий.

Если ни у одной из коалиционных партий не будет возражений против этого варианта законопроекта, то закон будет принят правительством в ближайшие две недели. Затем он поступит на рассмотрение в Сейм, который должен будет его утвердить. Если парламент закон одобрит, то перед тем, как он вступит в силу, министерство юстиции подготовит брошюру для полицейских, чтобы они могли идентифицировать нарушителей закона.