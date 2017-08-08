Огромный киот с иконами установили на федеральной трассе М-1 "Беларусь"

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Торжественное освящение одиннадцатиметрового памятного киота с изображением икон Смоленской Божией Матери "Одигитрия" и блаженной Матроны Московской состоялось на площадке для отдыха на границе Смоленской и Московской областей, сообщает сайт Смоленской митрополии.

"Вот еще одно нелишнее напоминание всем путешествующим по своей земле, о Небе, которым живем, – белокаменный киот на границе Смоленской и Московской областей", — говорится в сообщении. В митрополии напомнили, что "никогда не бывает лишним сбавить скорость и вспомнить о вечном".

Решение о строительстве киота было принято государственной компанией "Автодор" в рамках реконструкции площадки отдыха. А патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил это начинание. Освятили белоснежный, облицованный гранитом киот митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор и епископ Вяземский и Гагаринский Сергий.

Кроме того, в основание киота замуровали памятную капсулу с напутствием потомкам. Текст поместили в специальную капсулу и замуровали в стену киота. "Есть знаки дорожные, а есть знаки духовные. Киот и окружающий его комплекс очень необходим нашей трассе М-1. И такие объекты должны возникать по всей стране", — заявил после молебна митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.

В свою очередь, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий добавил, что "Одигитрия" в переводе на русский язык означает "Путеводительница". "Всех, кто выезжает из столицы в далекий путь, с этого киота благословляет Матерь Божия. А те, кто въезжает в Москву, видят святую Матрону", — заметил иерарх.

Он напомнил, что во многих странах мира у дорог принято ставить поклонные кресты. И это не столько традиция, сколько живая необходимость — люди, отправляющиеся в путь, чувствуют себя спокойнее и увереннее после молитвы к Богу. А такой белокаменный киот с иконой Богородицы и блаженной Матроны станет не только духовным знаком, но удивительным украшением Минского шоссе.