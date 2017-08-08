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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Марши живых" пройдут по всей России к 75-летию трагедии в Змиевской балке

13:3408.08.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЦеремония зажжения свечей в память жертв ХолокостаЦеремония зажжения свечей в память жертв Холокоста
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Сразу в нескольких российских регионах 11 и 13 августа впервые пройдут "Марши живых", посвященные 75-й годовщине трагедии в Змиевской балке (Ростов-на-Дону), где в августе 1942 года нацисты и их пособники уничтожили всё еврейское население города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

Змиевская балка — бывший поселок, ныне часть города Ростова-на-Дону, где 11-12 августа 1942 года нацистами были убиты около 27 тысяч человек. Большинство этих жертв (согласно акту Чрезвычайной государственной комиссии, от 15 до 18 тысяч человек) были евреями.

Это событие стало самой массовой казнью евреев нацистами на территории России. Здесь же были уничтожены люди других национальностей: советские военнопленные, участники подпольных антифашистских организаций, тяжелобольные пациенты ростовских больниц.

"Крупнейшее траурное шествие состоится в Ростове-на-Дону. Участники этой акции повторят часть маршрута, по которому 75 лет назад гитлеровцы вели на расстрел ростовчан — в основном евреев, подлежавших уничтожению только из-за своей национальности. Те, кто присоединятся к шествию, наденут черные нарукавные повязки с желтой шестиконечной звездой, которые в годы оккупации обязаны были носить все евреи. О самом "Марше живых" горожан известят с помощью расклеенных по всему городу плакатов — подобных тем, которые предписывали евреям прийти на место сбора, откуда начинался их путь к месту казни", — говорится в сообщении.

"Марш живых" свяжет два места ростовской трагедии: шествие к Змиёвской балке участники марша пройдут от другой братской могилы — на улице Алейникова. По архивным данным, в ней находятся останки около 10 тысяч евреев, прежде всего женщин и детей. Именно на этом месте сразу после войны погибшим евреям был установлен памятник, ныне не сохранившийся. Шествие завершится у подножия мемориального комплекса в Змиёвской балке. Здесь пройдет траурная церемония, прозвучат иудейская и православная молитвы.

Как ожидается, в траурном мероприятии примут участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, президент РЕК Юрий Каннер, заместитель главы Федерального агентства по делам национальностей России Андрей Меженько, представители администрации президента России, правительства и законодательного собрания Ростовской области, администрации Ростова-на-Дону, около 30 национальных диаспор и дипломаты.

"Марш живых" организуют администрация Ростовской области, администрация Ростова-на-Дону, РЕК и НПЦ "Холокост" при поддержке администрации Президента РФ, Федерального агентства по делам национальностей, Федерации еврейских общин России и Ростовской еврейской религиозной общины.

"Змиевская балка стала крупнейшим местом казни жертв Холокоста в России – "российским Бабьим яром" и страшным символом Холокоста на территории нашей страны. Мы назвали наше шествие "Маршем живых", потому что мы живы, помним – и никогда не должны забывать от том, что произошло", — приводит пресс-служба слова президента РЕК Юрия Каннера.

Памятные мероприятия в других городах.

Мемориальные мероприятия, посвященные 75-летию трагедии в Змиёвской балке, продлятся в Ростове-на-Дону с 11 до 14 августа. В рамках специально подготовленной программы пройдут встречи представителей ветеранских организаций и кинопоказы. 13 августа в Донской государственной публичной библиотеке откроются конференция по проблемам сохранения памяти о Холокосте, а 14-го там же – совместная российско-немецко-британская историко-документальная выставка "Ростов в годы оккупации и Холокоста".

Впервые "Марши живых", посвященные жертвам Змиёвской балки, пройдут в этом году и в других регионах России. С призывом провести такие акции к региональным еврейским общинам обратился РЕК. Как ожидается, 13 августа траурные шествия пройдут в Арзгире (Ставропольский край), Калининграде, Кисловодске (Ставропольский край), Минеральных Водах (Ставропольский край), Новозыбкове (Брянская область), Орле, Ставрополе и других городах.

В Москве на мероприятиях памяти жертв Змиевской балки будут вспоминать и о другой печальной годовщине – о 65-летии расстрела Еврейского антифашистского комитета, который произошел в ночь на 12 августа 1952 года и подвел черту под историей Холокоста в стране. В воскресенье, 13 августа, Российский еврейский конгресс организует в Центре документального кино показ фильма "Процесс".

Эта картина создана по заказу РЕК и Министерства культуры России в 2002 году. Она была лишь один раз показана по российскому телевидению и получила при этом рекордный рейтинг. В фильме использованы уникальные архивные материалы. После показа пройдет встреча с режиссером фильма Александром Зельдовичем и историком Леонидом Млечиным.

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