В Мекке пожарные локализовали возгорание в гостинице для паломников

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Саудовским пожарным удалось локализовать возгорание в гостинице для паломников, прибывших в Мекку, заявила гражданская оборона королевства.

"Пожарные Мекки локализовали огонь в особняке в районе аль-Азизия, где проживает 391 паломник. Никто не пострадал", — говорится в Twitter управления гражданской обороны.

Пожарные распространили также фотографии сильно задымленного помещения и паломников, собравшихся у здания после эвакуации.

Официальный представитель управления гражданской обороны сообщил агентству SPA, что в семиэтажном здании проживали паломники из Индии.

Паломничество мусульман в Мекку (хадж) состоится с 30 августа по 4 сентября.