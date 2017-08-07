РПЦ взаимодействует с силовиками по делу о задержании священника в Витебске

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Представители Русской православной церкви взаимодействуют с правоохранительными органами в связи с задержанием в Витебске священника Выборгской епархии РПЦ, сообщил в понедельник РИА Новости Вахтанг Кипшидзе — заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что священник из Петропавловского храма в Ленинградской области задержан оперативниками в Белоруссии. Также приводилась информация о расследовании уголовного дела Витебским городским отделом Следственного комитета по статье о покушении "на организацию или использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией" в отношении "39-летнего гражданина РФ", об этом сообщила официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова в Facebook.

"Житель Ленинградской области 1978 года рождения был задержан 3 августа после 17 часов сотрудниками органов внутренних дел. Вместе с 20-летней и 30-летней женщинами его задержали в районе автовокзала в Витебске в момент посадки в автобус, который направлялся в город Санкт-Петербург", — сообщили Sputnik в УСК по Витебской области.

"Русская православная церковь находится во взаимодействии с правоохранительными органами по данному вопросу и готова оказать содействие в установлении истины по данному делу. Мы выступаем за то, чтобы данному священнослужителю была предоставлена квалифицированная юридическая помощь на всех этапах следствия", — сказал РИА Новости Кипшидзе.

Он добавил, что, "согласно принятой практике, в случае выдвижения против священнослужителя обвинений в совершении уголовного преступления, он временно запрещается в священнослужении, до окончания разбирательства или вынесения судебного решения".

РИА Новости пока не располагает подтверждением информации о возбуждении уголовного дела против священнослужителя РПЦ со стороны представителей белорусского СК.