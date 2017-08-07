Власти Мьянмы арестовали 11 буддийских монахов за националистическую акцию

БАНГКОК, 7 авг — РИА Новости. Власти Мьянмы арестовали 11 буддийских монахов и двух женщин в связи с проведением националистической антиправительственной акции в городе Мандалае, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Myanmar Times со ссылкой на полицию Мьянмы.

Подобная акция также была разогнана 2 августа в крупнейшем городе и бывшей столице страны Янгоне. Участники этой демонстрации, которая проводилась у всемирно известной пагоды Шведагон, объявлены в розыск, говорится в сообщении.

В обоих случаях участники протестов, буддийские монахи и миряне, требовали отставки правительства Мьянмы в связи с его "нерешительностью" в вопросах "защиты прав коренного населения и верующих буддистов". В Янгоне протест, проходивший 2 августа, был разогнан немедленно, так как его участники пытались спровоцировать этно-религиозное столкновение с мусульманами, сообщает газета.

В Мандалае акция, проходившая в форме "сидячего протеста", началась также 2 августа и продолжалась в течение трех дней. Власти и руководство буддийской сангхи (монашеской общины) несколько раз за эти три дня вступали в переговоры с протестующими, пытаясь разъяснить им безосновательность их требований и убедить разойтись, сообщает газета. Однако участники акции, приобретавшей все более провокационный характер, отказались разойтись, после чего городской суд Мандалая выпустил постановления на их арест, сообщает издание. Полицейским удалось задержать на месте проведения акции 18 человек, пятеро из которых после допроса были освобождены.

Комментируя аресты, министр культуры и религий Мьянмы Тура У Анг Коу, назвал прошедшие протестные акции "явными попытками спровоцировать столкновения между различными сообществами с помощью религии".

"В борьбе с экстремистскими религиозными организациями мы и впредь будем использовать не только проповеди, но и силу закона", — сказал министр, которого цитирует газета.

Организовавшие протесты монахи принадлежат к наиболее радикальному крылу националистического антиисламского движения мьянманских буддистов, которое с момента перехода страны от военного к гражданскому правлению неоднократно провоцировало столкновения буддистов и мусульман в разных частях Мьянмы.

С точки зрения членов движения, основанного в конце 1980-х годов несколькими буддийскими монахами, все мусульмане в Мьянме — инородцы, потомки переселенцев из соседних стран, этнически чуждые коренным народностям страны, с присутствием которых в Мьянме следует бороться, так как они якобы планируют в течение 50 лет превратить Мьянму из буддийской страны в мусульманскую путем ассимиляции коренного населения.

В настоящее время по официальным данным мусульмане составляют 4,5% населения Мьянмы, а буддисты – 88%.

Наиболее серьезным стало противостояние буддистов и мусульман в штате Ракхайн (Аракан), где большинство населения (более 1 миллиона человек) составляют этнические бенгальцы-мусульмане, называющие себя "рохинджа" ("рохинья"). Бенгальцев переселяло в Ракхайн британское колониальное правительство в XIX — начале XX века. Большинство "рохинджа" не имеют мьянманского гражданства и, с точки зрения общественного мнения, являются "нелегальными мигрантами из Бангладеш".

Коренным населением штата являются буддисты-араканцы, народность, родственная титульной народности страны, бирманцам. Столкновения между "рохинджа" и араканцами начиная с 2012 года стали приобретать характер вооруженного конфликта, создавшего гуманитарный кризис, в ходе которого десятки тысяч беженцев "рохинджа" вынуждены были искать убежища в граничащих с Ракхайном провинциях Бангладеш и в лагерях, организованных правительством Мьянмы на территории штата.

В настоящее время в Ракхайне идет многомесячная операция сил безопасности Мьянмы против возникших недавно боевых отрядов "рохинджа", совершивших нападения на мьянманские пограничные посты и воинские части. Для правительства Мьянмы конфликт в Ракхайне и столкновения буддистов с мусульманами в других регионах страны представляет собой огромную проблему, так как среди электората правящей сейчас партии Национальная лига за демократию (НЛД) и ее лидера, Нобелевского лауреата и "иконы демократии" Аун Сан Су Чжи, широко распространены националистические и антимусульманские настроения.