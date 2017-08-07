Башаров снялся в фильме "Мулла" о возрождении ислама в татарской деревне

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Марат Башаров снялся в фильме "Мулла" по одноименной пьесе Туфана Миннуллина о возрождении нравственности, пробуждении религии в татарской "постколхозной" деревне, сообщают СМИ Татарстана.

"Я считаю, что это великая история. Отказаться от участия в ней было бы большой глупостью. Я очень рад, что кино в Татарстане возрождается. Я приложу все силы, чтобы показать не только стране, но и миру, что мы – татары умеем и снимать кино, и сниматься в нем. Это отличный способ показать нашу культуру. Если мне в дальнейшем предложат роль на татарском языке, я с радостью соглашусь, подтяну знания", — цитирует актера агентство Tatpressa.

Башаров исполнил роль друга муллы — Артура — и сыграл в трех сценах фильма. Творческая команда проекта планирует представить киноленту для конкурсной программы Казанского международного фестиваля мусульманского кино в 2018 году.