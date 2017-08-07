Найденные в ходе в Москве цокольные этажи у церкви XV в поместят под стекло

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Цокольные этажи у церкви Всех Святых на Кулишках, обнаруженные во время благоустройства на Славянской площади в Москве, расчистят, реставрируют и поместят под стекло, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Православный храм Всех Святых на Кулишках расположен на Славянской площади, в Зарядье, недалеко от Китай-города. Первая деревянная церковь на этом месте была построена во времена Дмитрия Донского. В конце XV века здесь построили каменное здание церкви, а в 1687-1689 годах его перестроили в сохранившемся по сей день виде, в стиле московского барокко.

"На Славянской площади во время благоустройства были обнаружены цокольные этажи у церкви Всех Святых на Кулишках. Было принято решение освободить фундаменты и расчистить их, реставрировать и затем поместить под стекло", — рассказал Бирюков в интервью порталу мэра и правительства Москвы, добавив, что в настоящее время ведутся работы по укреплению уникального фундамента памятника и его музеефикации.

Кроме того отреставрируют и музеефицируют фрагменты нижней части палат Нарышкина Высоко-Петровского монастыря, найденные во время земляных работ, которые проводились на Петровке.

"Рядом с внешней юго-западной стеной палат были расчищены приямок с полом и два оконных проема подвального помещения второй половины XVII века", — рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что сейчас все фрагменты реставрируются: после завершения основных строительно-монтажных работ на Петровке их поместят под специальное стекло, где будет создана необходимая среда с поддержкой уровней температуры и влажности для их сохранности.

В столице реализуется масштабный проект благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысячи). В 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.

Благоустройство Славянской площади было начато в мае 2017 года. Для пассажиров здесь будет организована комфортная пересадка между метро и автобусными маршрутами, число наземных переходов увеличится в четыре раза. Пассажиропоток через Славянскую площадь возрастет в 1,5 раза.