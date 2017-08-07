Митрополит Корнилий: старообрядцы молятся за Путина

Президент РФ Владимир Путин и глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий в Рогожском духовном центре РПСЦ в Москве. 31 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий в Рогожском духовном центре РПСЦ в Москве. 31 мая 2017

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Все верующие Русской православной старообрядческой церкви молятся о здравии и спасении президента РФ Владимира Путина, рассказал предстоятель старообрядцев митрополит Корнилий в интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы молимся "о здравии и о спасении, о иже во власти сущих". Я знаю, что и за Петра I, который притеснял староверов, молились старообрядцы, потому что апостол Павел сказал, что мы должны благодарить Бога за всякую власть. Каждый правитель дан народу от Бога. Иногда это нам в наказание, иногда в поддержку как дар живущим по заповедям Божиим, как мы сейчас видим", — сказал митрополит Корнилий.

По его словам, сейчас у старообрядцев с государством сложились добрые отношения, которые приносят "благие плоды". Так, в конце мая президент посетил старообрядческий духовный центр в Москве в Рогожской слободе.

"В былые времена мы и мечтать не могли, что в наш духовный центр в Москве приедут цари, генеральные секретари. Впервые за 350 лет после раскола, началом которого можно назвать собор 1666–1667 годов, нас посетил глава государства", — отметил предстоятель РПСЦ.