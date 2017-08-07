Жительницы Алжира в знак протеста вышли на пляж в бикини

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Десятки алжирских девушек в рамках акций культурного протеста стали выходить на пляж в бикини, а не в традиционном мусульманском костюме для купания буркини, сообщает телеканал France Info.

Движение, которое в СМИ получило название "Протест бикини", запустила небольшая группа девушек на Facebook, их цель — борьба за право одеваться на публике так, как они хотят. Одну из основных групп создали в соцсети в начале лета, к августу в ней было уже более 5,2 тысячи человек, сообщает телеканал.

В группе есть и сторонники традиционного буркини, добавляет France Info.

Десятки девушек приняли участие в акциях в столице страны Алжире и городе Аннаба. "Это был один из общественных пляжей Аннабы, и все прошло очень хорошо. Некоторые мужчины на нас смотрели, они не привыкли, но они ничего не сказали, вероятно, потому, что нас было много", — рассказала одна из участниц акции. По ее словам, в тот день на пляже собралось около 150 девушек.

Представитель правозащитной организации Euromed Сара Шелаль заявила при этом, что алжирское законодательство никогда не запрещало находиться на пляже в бикини.