СМИ рассказали, кто возглавит российский духовно-культурный центр в Париже

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Кадровый дипломат Леонид Кадышев возглавит российский духовно-культурный православный центр в Париже, пишет газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники в столице Франции.

"На этой неделе российский духовно-культурный православный центр во Франции, торжественно открытый прошлой осенью, наконец получит официального руководителя. Им станет кадровый дипломат Леонид Кадышев, имеющий за плечами богатый опыт работы в Париже", — пишут "Известия".

"Такое объединение по-своему уникально, это своего рода симфония между государственным подразделением и церковью", — заявил газете в свою очередь представитель церковной секции центра.

Кадышев, в частности, работал замдиректора профильного (первого европейского) департамента МИД России и советником-посланником (второй по важности пост) российской дипломатической миссии в Париже.

Торжественная церемония открытия российского духовно-культурного центр в Париже состоялась 19 октября 2016 года с участием министра культуры России Владимира Мединского и российского посла Александра Орлова. Ожидалось, что презентовать собор будут президенты Франции и России, однако визит российского лидера в Париж был отменен.