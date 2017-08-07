СМИ рассказали, кто возглавит российский духовно-культурный центр в Париже

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Кадровый дипломат Леонид Кадышев возглавит российский духовно-культурный православный центр в Париже, пишет газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники в столице Франции.
"Такое объединение по-своему уникально, это своего рода симфония между государственным подразделением и церковью", — заявил газете в свою очередь представитель церковной секции центра.
Торжественная церемония открытия российского духовно-культурного центр в Париже состоялась 19 октября 2016 года с участием министра культуры России Владимира Мединского и российского посла Александра Орлова. Ожидалось, что презентовать собор будут президенты Франции и России, однако визит российского лидера в Париж был отменен.