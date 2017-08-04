Католическая церковь призывает весь мир вернуть христиан на Ближний Восток

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Помочь вернуть христиан–беженцев из Ирака, Сирии и Египта на родину должно все мировое сообщество, заявил католический патриарх Вавилона Халдейского Луис Рафаэль I Сако а в интервью "Радио Ватикана".

"Полагаю, что весь мир должен помочь этим христианам остаться в их странах. В настоящее время у нас очень много проблем, не видно конца трагедии и преследованиям. Однако… даже в нынешнем положении мы обязаны заявлять о нашем присутствии, о нашей открытости и наших ценностях, которые важны и для мусульманского мира. Таким образом, мы можем помочь нашим мусульманским братьям — даже самым радикальным — чуть больше открыться и осознать, что все люди в мире должны пользоваться уважением. Я думаю, что в этом смысле христиане могут многое сделать", — сказал иерарх.

По его словам, "у правительств нет денег", и чтобы христиане могли вернуться в свои дома, "Церковь сама начала восстанавливать жилища".

Согласно недавно опубликованным Католической ассоциацией помощи Ближнему Востоку (CNEWA) статистическим данным, за последние пятнадцать лет ближневосточные христианские общины — особенно в северных районах Ирака — сильно пострадали, многие христиане погибли. В Сирии христианское население сократилось вдвое; сотни тысяч верующих были вынуждены оставить свои земли.

Самая большая христианская община на Ближнем Востоке находится в Египте, где копты составляют 10% населения, то есть около 9 миллионов 400 тысяч верующих. За последние годы, по данным исследования, в этой стране исламисты сожгли 76 церквей, многие христиане-копты погибли в результате терактов.

В Иордании проживает около 350 тысяч христиан, что составляет чуть более 2,2% населения; за последние три года к ним добавились более 30 тысяч иракских христиан-беженцев. В Ливане, где в 1932 году половина населения была христианской, теперь число христиан не превышает 40%, так как многие ливанцы из-за безработицы были вынуждены эмигрировать за границу.