Суд отпустил под домашний арест исполнительного директора саентологов

Суд арестовал первую фигурантку по делу о незаконной предпринимательской деятельности, разжигании ненависти и вражды в отношении членов религиозной группы Саентологическая церковь Санкт-Петербурга

Суд арестовал первую фигурантку по делу о незаконной предпринимательской деятельности, разжигании ненависти и вражды в отношении членов религиозной группы Саентологическая церковь Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу отпустил из-под стражи под домашний арест исполнительного директора организации "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" Галину Шуринову, проходящую по делу о незаконной предпринимательской деятельности и разжигании ненависти и вражды, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Шуринову заключили под стражу в начале июня вместе с руководителем саентологов Петербурга Иваном Мацицким, начальником отдела по общим вопросам Анастасией Терентьевой и главным бухгалтером Сахибом Алиевым. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Участие в экстремистском сообществе". Участница организации Констанция Есаулкова была помещена под домашний арест. В четверг суд продлил до 20 октября срок ареста Мацицкого, Терентьевой и Алиева. На тот же срок был продлен домашний арест Есаулковой.

"Суд избрал Шуриновой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 3 октября", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователям управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных ранее в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены в своей деятельности руководствуются, в частности, изданиями, которые ранее были признаны судами экстремистскими материалами.

Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.