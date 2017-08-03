Ватикан поможет мигрантам интегрироваться в Италии, Австрии и Греции

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Римско-католическая церковь решила помочь беженцам ассимилироваться в Италии, Австрии и Греции, сообщает "Радио Ватикана".

Ранее в сардинском городе Кальяри состоялась презентация специального проекта по защите, интеграции и воспитанию беженцев PIER (Protection, integration and education for refugees). Авторами инициативы выступили национальные отделения католического фонда "Каритас" (занимаются социальной помощью) Италии и Австрии в сотрудничестве с греческой благотворительной ассоциацией Arsis, которая заботится о нуждающейся молодёжи. Основная цель проекта состоит в практической и эффективной международной защите мигрантов, а также в поддержке многочисленных гуманитарных мероприятий, осуществляемых европейскими организациями.

"Усилия в деле интеграции беженцев, в том числе экономические, являются наиболее эффективным инструментом для укрепления безопасности общества, а это глубоко заботит наших граждан. Если бы политики нашли в себе мужество и, наконец, поняли, что реальный способ обезопасить и исцелить общество заключается в интеграции беженцев, то был бы сделан большой шаг вперёд. Данный проект является подлинным доказательством возможности международного сотрудничества в области интеграции", — приводит "Радио Ватикана" слова представителя итальянского отделения "Каритас" Мануэлы Де Марко.

Так, в Австрии новый проект позволит усилить воспитательную работу с беженцами школьного возраста: для них по всей стране будут созданы 18 Центров досуга. А в Греции будут охвачены особой заботой молодые бездомные мигранты.

Кроме того, 11 епархий Апеннинского полуострова смогут не только повысить качество курсов итальянского языка для беженцев, но и уровень психо-социальной поддержки этих вынужденных мигрантов, а также их трудоустройства по всей Италии. А тысячи наборов первой необходимости появятся на кораблях, занятых в поисково-спасательных работах на Средиземном море, и в структурах "Каритас", которые служат в портах высадки беженцев.