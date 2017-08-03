Власти Казахстана собираются запретить религиозное образование за рубежом

АЛМА-АТА, 3 авг – РИА Новости, Михаил Егорин. В Казахстане рассматривают возможность введения запрета на получение религиозного образования за рубежом, чтобы ограничить риски влияния на граждан экстремистов, сообщил министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев.

"Мы вообще ставим перед собой цель, чтобы со временем по степени бакалавриата религиозное образование получали за рубежом только после получения образования в Казахстане. По степени магистра и доктора – только по направлению Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК). И со временем чтобы вообще прекратить обучение религиозным дисциплинам за рубежом", — сказал Ермекбаев на пресс-конференции в четверг.

По словам Ермекбаева, сегодня возглавляемое им министерство совместно с ДУМК призывают сограждан к тому, чтобы они не ехали "самовольно, стихийно за рубеж получать религиозное образование", так как, получив такое образование без направления духовного управления, они не будут трудоустроены в систему ДУМК.

"Если же они едут просто для того, чтобы для себя получить такое образование, то они должны понимать, что они несут большие риски. Они могут попасть под влияние деструктивных, радикальных проповедников там за рубежом", — сказал министр.

По его информации, религиозное образование за рубежом в настоящее время получают около 300 казахстанских граждан.