В Австрии осудили мужчину, заявившего, что евреи сами выдумали Холокост

Интерактивный центр Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем

Интерактивный центр Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Австрийский суд приговорил к годовому условному заключению и штрафу 34-летнего мужчину, который на своей странице в Facebook заявил, что евреи сами выдумали Холокост, а также призывал называть мусульман "паразитами", сообщает World Israel News.

"Австрийский суд признал виновным человека, который утверждал, что массовые убийства евреев в газовых камерах, заказанные Адольфом Гитлером во время Холокоста, — история, выдуманная евреями. Мужчина нарушил антинацистские законы страны, и суд приговорил его к условному 12-месячному тюремному сроку", — сообщает издание.

Кроме того, за подстрекательство к тому, чтобы называть мусульман "паразитами", суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 1140 евро.