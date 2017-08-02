Суд в Германии отказался признать пастафарианство религией

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Верховый суд немецкой земли Бранденбург постановил, что пастафарианская община, называющая себя Церковью Летающего макаронного монстра, не является религиозной организацией и не вправе вывешивать дорожные указатели с приглашением на свои "макаронные мессы" (Nudelmessen), сообщил в среду таблоид Bild.

В Германии стандартной практикой для христианских церквей является вывешивать на въезде в город информационные таблички с указанием даты и времени богослужений. Так называемая Церковь Летающего макаронного монстра в 2014 году получила известность, повесив таблички с расписанием "месс" на въезде в Темплин (Бранденбург).

Согласно постановлению суда, пастафарианство не имеет собственного мировоззрения, а лишь иронизирует над христианскими религиями. Поэтому разрешать размещение табличек с расписанием "макаронных месс" власти не обязаны.

Глава последователей Летающего макаронного монстра в Темплине Рюдигер Вайда заявил, что не согласен с решением суда. Теперь пастафарианцы намерены обратиться в федеральный суд, чтобы обжаловать решение.

Пастафарианство (или Церковь Летающего макаронного монстра) — пародийная религия, основанная американским физиком Бобби Хендерсоном в 2005 году. Главным в пастфарианстве является принцип создания вселенной невидимым Летающим макаронным монстром, а первыми пастафарианцами считаются пираты.