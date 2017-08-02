Археологи нашли жертвенные камни инков на дне горных озер

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Польские ученые обнаружили на дне трех горных озер в районе Мачу-Пикчу древние ритуальные платформы, на которых инки совершали жертвоприношения, сообщает издание Science in Poland.

Более 500 лет назад Мачу-Пикчу был окружен множеством храмов и поселений. Высоко в горах в окрестностях древнего города дайверы-археологи изучили дно трех озер.

Сами участники экспедиции отмечают, что она была уникальной.

"Высотные погружения требуют строгого следованиям инструкций, которые связаны с гораздо более низким атмосферным давлением на больших высотах. Традиционные глубинные датчики могут давать неправильные результаты, что затрудняет планирование и выполнение погружений", — объяснил подводный инструктор по дайвингу Премисо Трзеснайовски.

"Стоило начать исследовать дно озер на глубине 20 метров, как мы обнаружили каменные платформы. Вероятно, инки совершили на них жертвоприношения во время ритуалов", — приводит издание слова еще одного участника экспедиции.