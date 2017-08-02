В РПЦ требуют запретить рекламу безалкогольного пива

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Председатель Отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал лицемерием финансирование пивоваренными компаниями рекламы безалкогольного пива и призвал запретить ее.

"Рекламу безалкогольного пива можно отнести к так называемым "зонтичным" брендам, и она будет иметь хорошо предсказуемый результат в виде роста потребления "обычного" алкогольного пива соответствующих марок", — приводит слова Легойды пресс-служба Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

По его словам, реклама алкоголя — давно закрытая тема в обществе, сложился широкий консенсус относительно ее недопустимости. Легойда отметил, что в последнее десятилетие государственная власть при поддержке широких общественных и церковных объединений предприняла ряд шагов по ограничению злоупотребления алкоголем, в том числе шаги по запрету алкогольной рекламы.

Результатом такой политики, по его словам, стало сокращение смертности, особенно мужчин трудоспособного возраста, рост продолжительности жизни, выход страны на небольшой, но все же положительный естественный прирост населения. По мнению представителя Русской православной церкви, возобновление рекламы алкоголя под видом безалкогольного пива, может повернуть эту тенденцию вспять.

"Я полагаю важным сохранение существовавшей ранее ситуации, когда производители алкоголя не рекламировали безалкогольное пиво, которое вызывает ассоциации с обыкновенным пивом. Считаю, что компетентные органы должны оценить негативные последствия рекламы "зонтичных" пивных брендов", — заявил Легойда.

Он добавил, что если пивоварни действительно имеют целью расширение рынка безалкогольного пива, то пусть создают новые бренды, не имеющие "алкогольного прошлого".