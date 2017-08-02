В египетском метро появился киоск религиозных советов

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Шейхи из высшей исламской власти Египта открыли в каирском метро фетва-киоск, чтобы оперативно давать религиозные советы пассажирам, сообщает The Guardian.

По замыслу создателей, киоск призван исправить неверное толкование ислама. Идея пользуется популярностью: люди стоят в очереди, чтобы посидеть несколько минут в тесной кабинке в компании ученых богословов.

"Мы обычно говорим о проблемах повседневной жизни, о религиозном взгляде на них. Основные темы бесед — брак, развод и наследство", — приводит издание слова одного мусульманского консультанта из этого киоска.

Организаторы расценивают проект, как успешный, так как за первые восемь дней работы в киоск обратились около полторы тысячи мусульман. Время работы кабинки — с девяти утра до восьми вечера.