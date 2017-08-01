Пресс-секретарь патриарха принял извинения от авиакомпании "Победа"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, многодетная семья которого ранее не смогла вылететь в отпуск рейсом авиакомпании "Победа" в полном составе, сообщил об извинениях от компании и заявил, что считает тему закрытой.

Во вторник священник и его супруга Варвара Волкова рассказали на своей странице в социальной сети Facebook о том, что, несмотря на наличие у них и их шестерых детей всех билетов и посадочных талонов, одно из их мест, как выяснилось в аэропорту, было отдано "группе с трансфера". При этом представители авиакомпании, по словам Волкова, предложили взять взрослому одного из детей и полететь рейсом другой авиакомпании. В результате с детьми полетел священник, а его супруга через несколько часов — другим рейсом.

"После всего случившегося мне позвонила пресс-секретарь авиакомпании, извинилась и без всяких оправданий признала вину компании. Затем мне написал письмо лично генеральный директор "Победы", опять же извинился и предложил вполне адекватную компенсацию всей семье в возможности перелета "Победой" по любому выбранному нами направлению", — написал Волков.

Он отметил, что "извинения полностью приняты, инцидент исчерпан, претензий не имеем", и "тема закрыта".

Комментарием авиакомпании "Победа" РИА Новости не располагает.