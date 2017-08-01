Реставрацию Преображенской церкви в Кижах завершат в 2019 году

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Специалисты ЮНЕСКО отмечают очень высокое качество реставрации расположенной в музее-заповеднике "Кижи" Преображенской церкви, первая служба в которой после завершения работ пройдет 19 августа 2020 года в православный праздник Преображения, об этом журналистам во вторник сообщила директор музея Елена Богданова.

Кижи является одним из крупнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. Ансамбль Кижского погоста входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во вторник министр культуры РФ Владимир Мединский провел рабочее совещание по вопросам реставрации объектов музея.

"В 2019 году мы завершим реставрацию церкви, а вместе с внутренним убранством представим в 2020 году… Храм будет работать, там будут проходить службы. Мы готовимся, что 19 августа 2020 года пройдет первая служба в Преображенской церкви после длительного перерыва", — сказала Богданова.

Она уточнила, что храм будет готов к столетию Республики Карелия, которое будет отмечаться 8 июня 2020 года, но первая служба пройдет именно в праздник.

"Церковь (отметила) 300 лет в 2014 году, наша задача, чтобы она еще 300 лет простояла… Специалисты ЮНЕСКО всегда отмечают очень высокое качество реставрации Преображенской церкви", — пояснила Богданова.

По словам директора, ежегодно музей посещает около 170-200 тысяч туристов, причем обычно экскурсия длится всего лишь несколько часов. Министр предложил руководству музея построить на территории заповедника гостиничный комплекс, чтобы люди могли оставаться на несколько дней. Богданова добавила, что в этом году в музее-заповеднике впервые пройдут международные курсы по деревянному зодчеству, посетить которые планируют специалисты из 20 стран мира.

Директор музея уточнила, что Дом Серова, расположенный на острове, в ближайшем будущем будет оборудован в гостиницу на 13 номеров. Второй объект – Дом Мошниковой – станет музеем под названием Дом природы.