Патриарх Грузии подарил Майку Пенсу и его супруге золотой крестик и браслет

ТБИЛИСИ, 1 авг – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Католикос-патриарх Грузии Илия Второй преподнес находящемуся в Тбилиси с визитом вице-президенту США Майку Пенсу золотой браслет, его супруге – золотой крестик, а также передал подарки для президента Дональда Трампа и первой леди Меланьи Трамп, сообщил журналистам протопресвитер Сионского собора Георгий Звиададзе.

Вице-президент США с супругой Карен Пенс и официальной делегацией прибыл накануне в Тбилиси с двухдневным визитом из Таллина, где он провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы. Во вторник Пенс встретился с премьером Грузии Георгием Квирикашвили, а также посетил проходящие близ Тбилиси многонациональные учения "Достойный партнер–2017". Пенс и его супруга перед посещением учений провели встречу с католикос-патриархом Грузии в Сионском соборе.

"Католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй в знак уважения передал гостю золотой браслет, а его супруге – золотой крест, который известен, как крест Тамары. Патриарх также попросил вице-президента, если есть возможность, передать через него подарок для президента Дональда Трампа и первой леди Меланьи Трамп. Вице-президент с большим уважением ответил, что он лично передаст подарки", — заявил отец Звиададзе.

Протопресвитер добавил, что для президента и первой леди также переданы золотой браслет и крестик. По словам Звиададзе, на браслетах ест надпись "Благословит вас Господь" и подпись католикос-патриарха.