Верховный суд признал законным приговор имаму за оправдание терроризма

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Верховный суд России во вторник признал законным приговор настоятелю московской мечети "Ярдям" шейху Махмуду Велитову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Московский окружной военный суд приговорил имама к трем годам колонии по обвинению в публичном оправдании терроризма. Однако осужденный и его защита не согласились с обвинительным приговором и обжаловали его в апелляционном порядке.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов произнес в одной из мечетей Москвы речь, "оправдывающую деятельность одного из участников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

Согласно заключению экспертизы, в указанной речи содержится "совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности".

По версии защиты, в молитве о прощении грехов нет оправдания терроризма, а имама попросили прочесть молитву об убитом, не сообщив, что он являлся членом запрещенной организации. Подсудимый отрицает свою вину.

*Террористическая организация, запрещенная в России