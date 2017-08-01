Кадыров рассказал о ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме

ГРОЗНЫЙ, 1 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что израильская полиция отменила ограничения в доступе в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

"В воскресенье по моему поручению в Иерусалиме побывал помощник главы Чеченской республики Аламбек Ясаев. Аламбек прислал многочисленные видеозаписи. Они наглядно подтверждают переданную им информацию о том, что обстановка полностью стабилизировалась. Ограничений на вход в Аль-Акса и пребывание на территории комплекса нет", — написал Кадыров на своей странице в Instagram

Кадыров уверен, что мусульмане всего мира никогда бы не согласились с попытками властей Израиля внести изменения в порядок деятельности святыни. При этом глава Чечни считает, что сохранение стабильности и спокойствия важнее всего. Он выразил благодарность всем, кто не оставался равнодушным к событиям в Аль-Акса.

Ранее Кадыров в Telegram написал, что готов сложить с себя полномочия и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Так он прокомментировал широко освещавшуюся в СМИ ситуацию вокруг этой древней мечети, в районе которой Израиль установил особые меры безопасности, спровоцировавшие двухнедельные протесты арабо-мусульманской общины. В Кремле на это сказали, что слова Кадырова не надо расценивать как заявление о смене работы.

В минувшую пятницу полиция Израиля объявила о демонтаже металлоискателей и камер наблюдения.