Шанцев: установка памятника семье Николая II в Дивеево символична

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил в понедельник на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области чин освящения памятника семье последнего российского императора Николая II, сообщает пресс-служба Фонда святителя Василия Великого.
В церемонии торжественного открытия монумента приняли участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, учредитель Фонда Василия Великого Константин Малофеев.
Бронзовый памятник представляет собой 3,5-метровую композицию весом более одной тонны. Стоимость проекта оценивается в более чем 16 миллионов рублей. Для сбора необходимой суммы в ноябре прошлого года Фонд святителя Василия Великого объявил о начале всероссийского сбора пожертвований. Был открыт специальный расчетный счет, на который со всей страны стали поступать взносы. Также был запущен короткий смс-номер для пожертвований.
"Мы все должны помнить то историческое время, когда насильственно был свергнут государственный строй, были огромные жертвы, а в 1918 году было зверски расстреляно 11 человек. Было совершенно жестокое преступление против человечности. Наверное, символично, что именно в святой Дивеевской обители установлен этот памятник. Мы помним, что семья Романовых имела прямое отношение к канонизации Серафима Саровского, а Николай II и вся его семья были глубоко верующими, они свято верили и соблюдали каноны православия", — заявил на церемонии открытия памятника Валерий Шанцев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В свою очередь митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил, что, "как только народ перестает почитать Царя небесного, одновременно перестает почитать Царя земного". "Чем больше мы будем верить в Бога, тем прочнее будет наше Отечество. Мы, конечно, никогда не говорим о том, каким должно быть наше политическое устройство. Об этом Христос не учил. Он не учил менять путем революции государственный строй. Он учил менять самих себя", — сказал митрополит.
Макет монумента был разработан скульптором Ириной Макаровой, преподавателем Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Отливка скульптурной композиции осуществлялась на заводе "ЛитАрт" в городе Жуковском Московской области.