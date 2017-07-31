Шанцев: установка памятника семье Николая II в Дивеево символична

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил в понедельник на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области чин освящения памятника семье последнего российского императора Николая II, сообщает пресс-служба Фонда святителя Василия Великого.

В церемонии торжественного открытия монумента приняли участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, учредитель Фонда Василия Великого Константин Малофеев.

Бронзовый памятник представляет собой 3,5-метровую композицию весом более одной тонны. Стоимость проекта оценивается в более чем 16 миллионов рублей. Для сбора необходимой суммы в ноябре прошлого года Фонд святителя Василия Великого объявил о начале всероссийского сбора пожертвований. Был открыт специальный расчетный счет, на который со всей страны стали поступать взносы. Также был запущен короткий смс-номер для пожертвований.

"Мы все должны помнить то историческое время, когда насильственно был свергнут государственный строй, были огромные жертвы, а в 1918 году было зверски расстреляно 11 человек. Было совершенно жестокое преступление против человечности. Наверное, символично, что именно в святой Дивеевской обители установлен этот памятник. Мы помним, что семья Романовых имела прямое отношение к канонизации Серафима Саровского, а Николай II и вся его семья были глубоко верующими, они свято верили и соблюдали каноны православия", — заявил на церемонии открытия памятника Валерий Шанцев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил, что, "как только народ перестает почитать Царя небесного, одновременно перестает почитать Царя земного". "Чем больше мы будем верить в Бога, тем прочнее будет наше Отечество. Мы, конечно, никогда не говорим о том, каким должно быть наше политическое устройство. Об этом Христос не учил. Он не учил менять путем революции государственный строй. Он учил менять самих себя", — сказал митрополит.

На торжественном открытии памятника также присутствовала делегация из японской префектуры Кагосима. Ее возглавили депутат верхней палаты парламента Японии Нома Такеси и президент Совета поддержки сацумо-российских отношений Акахори Норио. Как напомнили в фонде, в 1891 году во время поездки наследника российского престола, цесаревича Николая Александровича в Японию на него было совершено покушение. Делегаты доставили из Японии саженцы сакуры, которые посадили возле памятника, как дань памяти царской семье.

Макет монумента был разработан скульптором Ириной Макаровой, преподавателем Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Отливка скульптурной композиции осуществлялась на заводе "ЛитАрт" в городе Жуковском Московской области.