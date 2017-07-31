Евреи начинают поститься перед самым грустным днем календаря

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Евреи России в понедельник с заходом солнца начинают поститься перед национальным днем траура – когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России.

9 ава — девятый день еврейского месяца ав — в этом году он приходится на 1 августа. В этот день верующие иудеи ничего не едят и не пьют, не моются, не надевают кожаную обувь и даже не изучают Тору (кроме нескольких скорбных текстов), ибо она является источником радости. Вечером в синагогах после молитвы читают Плач Иеремии (32-я часть Танаха, 6-я книга Ктувим) где автор, современник разрушения Первого Храма, оплакивает эту национальную катастрофу, в корне изменившую жизнь народа.

"Но зачем же Всевышний велел нам держать столь строгий пост — более суток без еды и питья? Мудрецы Талмуда учат: "Кто скорбит о разрушении Храма, достоин увидеть и радость его"… Всевышний увидит наши старания и ниспошлет духовную радость и счастье, а те самые шаги и усилия каждого из нас преумножатся и станут вкладом в благословение для всего нашего народа, и тогда, очень скоро, мы увидим Третий храм", — обратился к верующим президент ФЕОР Александр Борода.

По его словам, 9 ава каждому стоит задуматься о личном вкладе в совершенствование мира вокруг себя.

"Мы должны прожить этот день так, будто все мрачные события почти двухтысячелетней давности были совершены на наших глазах. В Талмуде сказано, что каждое поколение, при жизни которого Храм не был построен – это поколение, при котором он пал", — подчеркнул Борода.

Принято, чтобы в синагоге в скорбный день горело всего несколько свечей. В Иерусалиме 9 ава принято идти к Стене плача. Вечером накануне 9 ава в Израиле закрыты все театры, кино и концертные залы. В Москве скорбный пост начнется 31 июля в 20.37 и закончится во вторник — 1 августа в 21.25.