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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ призвали повышать зарплаты, чтобы остановить отток граждан из страны

14:5729.07.2017
(обновлено: 13:25 31.07.2017)
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© Fotolia / BillionPhotos.comПустой кошелек. Архивное фотоПустой кошелек. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сегодня Россия столкнулась с оттоком квалифицированных кадров, а помочь преодолеть эту тенденцию должны достойные зарплаты за хороший труд, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Продажа алкогольной продукции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ранее ВЦИОМ обнародовал данные опроса, согласно которому 10% россиян хотели бы уехать на постоянное место жительства за границу. В числе причин для отъезда в другую страну респонденты называют более высокий уровень жизни, зарплат, пенсий либо пособий, социальную стабильность, недовольство проводимой в России политикой. При этом социологи отмечают, что большинство желающих переехать не проявляют активности в подготовке к осуществлению задуманного и ничего не предпринимают для переезда за границу.

"Мы ничего не сделаем с тем, что кто-то готов уехать из-за перспективы выгодных предложений, более высокой зарплаты или по семейным обстоятельствам, но мы можем сделать страну более привлекательной для ее жителей: это общая задача и государства, и общества, и религиозных конфессий. Если человек трудится и не получает достойную зарплату, это не поспособствует повышению качества его труда. Человек должен понимать, что если он будет хорошо работать, его труд будет оценен", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, со схожими проблемами сталкиваются и страны Старого Света. Митрополит поделился впечатлениями от поездки во Францию, где высокий уровень безработицы. Он отметил, что многие граждане уезжают в соседние Бельгию и Швейцарию из-за высоких налогов. Митрополит также рассказал о профессорах британских университетов, уезжающих в США за более высокими зарплатами.

Несколько дней назад президент России заявил о необходимости повышения заработной платы во всех сферах. Оклады сотрудников научных заведений, по его словам, уже в 2018 году должны вырасти на 200% от средних по экономике.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
50 пользователей оставили 98 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
777
Надо не просто повышать зарплату, но и контролировать цены, у нас огромная страна, транспортировка закладывается в стоимость продуктов и товаров, а цены на бензин среднемировые, нефть своя, бензин должен продаваться по себестоимости, сырьевые ресурсы надо продавать по себестоимости, тогда иностранные фирмы будут строить у нас заводы, привезут технологии и тогда никакие иностранные инвестиции не понадобятся, надо решать проблемы бюрократии и иных административных препонов для бизнеса, надо избавляться от американских облигаций и долларовых резервов порождающих инфляцию, много чего надо, только никто этим не занимается, я сильно сомневаюсь что у правительства есть бизнес-план, хотя государство абсолютно идентично производственной фирме
15:22
29.07.2017
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oruj.mtho777
777, добавлю: государство не просто фирма, а корпорация, которая должна инвестировать в работников, их детей, смотреть в будущее стратегически, а не заниматься только сиюминутными тактическими "попихушками". Кстати, при Сталине умели стратегически мыслить и работать на перспективу, что бы ни говорили различные "неполживцы и рукопожатцы".
16:46
29.07.2017
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