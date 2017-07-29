Синод РПЦ обсудит в Санкт-Петербурге актуальные проблемы церковной жизни

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Синод Русской православной церкви соберется в субботу на очередное заседание под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербурге.

Повестка дня Синода по традиции заранее не обнародуется, обсуждение проходит в закрытом формате. Заседания руководящего органа РПЦ обычно проходят в Москве, несколько раз в год они также проводятся в Петербурге.

Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный Синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.

Синод включает председателя — патриарха (или местоблюстителя), девять постоянных и пять временных членов — епархиальных архиереев.