Ковчег с мощами Николая Чудотворца покинул Петербург

Ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца на борту самолета в аэропорту Пулково. Архивное фото

Ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца на борту самолета в аэропорту Пулково. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Самолет, на борту которого находится ковчег с мощами Николая Чудотворца, вылетел из петербургского аэропорта "Пулково" в Италию, сообщил РИА Новости представитель Санкт-Петербургской митрополии.

"Самолет с ковчегом взлетает в аэропорту Пулково", — сказал собеседник агентства.

Мощи Николая Чудотворца впервые прибыли в Россию из итальянского Бари 21 мая, с 22 мая к ним открылся доступ в Храме Христа Спасителя в Москве. В Санкт-Петербург ковчег с реликвией прибыл 13 июля.

Перед отправкой святыни в Бари патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию и совершил молебен перед мощами в Свято-Троицком соборе в Петербурге. Затем состоялся крестный ход с мощами святителя от Свято-Троицкого собора к надвратной церкви на площадь Александра Невского.

Ковчег с мощами одного из самых почитаемых христианских святых впервые за 930 лет покинул Папскую базилику итальянского города Бари (Италия). Святитель Николай — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире. Каждый год тысячи православных верующих прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия. Однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что молитва у чудотворных мощей святителя Николая послужит укреплению веры в сердцах людей.