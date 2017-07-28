ЧЕРКЕССК, 28 июл — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов подписал указ о создании республиканского государственного учреждения "Аланский христианский центр на Северном Кавказе", сообщает пресс-служба главы региона.

В состав Аланского христианского центра войдут храмы Нижнего Архыза — Северный, Средний и Южный, а также Шоанинский и Сентинский храмы, построенные в середине Х века и расположенные в Карачаевском районе республики.

Нижне-Архызское городище — это археологический памятник X-XII веков, остатки крупного аланского поселения, расположенные у поселка Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии. На сегодняшний день в состав комплекса входят три христианских храма Северный, Средний и Южный.

© Фото предоставлено управлением пресс-службы главы и правительства КЧР В КЧР создадут "Аланский христианский центр на Северном Кавказе" © Фото предоставлено управлением пресс-службы главы и правительства КЧР В КЧР создадут "Аланский христианский центр на Северном Кавказе"

"Создание центра станет отправной точкой в сохранении и дальнейшем развитии комплекса, который в настоящее время нуждается в реставрационно-ремонтных работах. Будет создана рабочая группа, которая займется проработкой архитектурных, ландшафтных и других решений по развитию комплекса. Восстановление городища будет способствовать и комплексному развитию Зеленчукского района, учитывая, что сейчас здесь активно развивается летний отдых и горнолыжный туризм", — цитирует пресс-служба главу региона.

По данным пресс-службы, идею создания центра поддержал полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, прибывший в четверг в Карачаево-Черкесию с рабочим визитом и побывавший на территории комплекса вместе с главой региона.

"Все, что представляет духовную ценность для нашего народа — все надо восстановить. Это знаковые места для многих жителей нашей страны, верующих, для всей Карачаево-Черкесии, куда стекается огромное количество паломников, и они не должны быть в плачевном состоянии.

© Фото предоставлено управлением пресс-службы главы и правительства КЧР В КЧР создадут "Аланский христианский центр на Северном Кавказе" © Фото предоставлено управлением пресс-службы главы и правительства КЧР В КЧР создадут "Аланский христианский центр на Северном Кавказе"

Убежден, что все, что будет сделано здесь общими нашими усилиями — это дань уважения предкам, всем, кто жил здесь на протяжении четырнадцати веков. И, главное, мы должны использовать все это для духовного единения народов, проживающих как на территории Северного Кавказа, так в России", — цитирует пресс-служба Белавенцева.

Другие новости региона читайте здесь