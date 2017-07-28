Археологи раскрыли тайну Второго Храма на родине "самой известной грешницы"

МОСКВЫ, 28 июл – РИА Новости. Израильские и мексиканские археологи выяснили судьбу священников Второго иерусалимского Храма после того, как он был разрушен римлянами в 70 году нашей эры, сообщает Times of Israel.

Ученые проводили раскопки на месте древнего галилейского города Магдала, который считается родиной "самой известной грешницы" — Марии Магдалины. Согласно Евангелию, она стала ученицей Иисуса Христа после того, как тот изгнал из нее семь бесов. В апокрифических евангелиях, созданных в III-IV веках гностиками, ей приписывается любовная связь с Христом.

"Только в одной из, возможно, только восьми синагог I века нашей эры, обнаруженных на данный момент в Израиле, мы нашли великолепный артефакт — так называемый камень Магдалы. Это читальный стол, выполненный из камня с рельефами с изображением семиствольной меноры (ритуальный светильник в иудаизме — ред.) и, возможно, Иерусалимского храма", — рассказывают израильские ученые.

Кроме того, ученые раскопали несколько бассейнов для ритуального омовения. На них изображены предметы из иерусалимского храма. Также исследователи нашли особые масляные лампы, которые использовались только во Втором Храме.

"Масляные лампы связаны с иудейской элитой и храмом Иерусалима, и мы видим, что они также здесь есть", — отмечает мексиканский исследователь Марсело Сапата-Меза.

В этой связи, ученые полагают, что после разрушения храма римлянами священники перебрались в относительно спокойную Галилею, которая находится на севере от Иерусалима. В Магдале священники, по мнению ученых, продолжали совершать ритуалы.

Второй иерусалимский Храм, отстроенный в V веке до нашей эры на месте храма Соломона, был разрушен римскими войсками в ходе Иудейского восстания. Евреи верят, что на его месте будет построен Третий храм, который станет значимым символом для всего человечества. Согласно христианскому преданию, Третий храм будет построен перед концом света.