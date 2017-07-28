Власти Таджикистана начали борьбу с "неправильной" женской одеждой

Продавщицы на Зеленом рынке в городе Душанбе в Таджикистане.

Продавщицы на Зеленом рынке в городе Душанбе в Таджикистане.

ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана борется не только с ношением хиджаба, но и с "непристойной" женской одеждой, противоречащей национальной культуре и религии, заявила журналистам первый заместитель председателя комитета Мархабо Олими.

"Наши рабочие группы, пропагандирующие ношение национальной таджикской одежды среди женщин, объясняют им, что носить хиджабы, сатры, тюрбаны — это чуждо таджикам. Но обращаем внимание и на тех девушек, которые надевают непристойную одежду, ходят почти полуголыми", — сказала она.

По словам Олими, президент страны Эмомали Рахмон выразил крайнюю обеспокоенность радикализацией общества, проявлением интереса таджикской молодежи к чуждой моде и поставил задачу — бороться с чуждой культуре таджиков одеждой. "И мы эту задачу выполняем", — сообщила зампред комитета.

Комитет по делам женщин совместно с другими структурами вскоре подготовит рекомендательные образцы одеяний, "свойственных таджикской культуре и традициям, во избежание ношения чуждых нарядов", добавила она.

Последние три года власти Таджикистана усилили разъяснительные работы среди населения республики, чтобы предотвратить копирование чужой культуры и традиций, особенно в стиле одежды. Ранее Рахмон выразил обеспокоенность, что в обществе стали появляться женщины и девушки, одетые в черные наряды, "которые не свойственны таджикской культуре и традициям".