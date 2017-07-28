РПЦ: дом, куда не хочет переезжать жительница Валаама, приняла госкомиссия

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий опроверг информацию о том, что жительнице острова Варваре Сергеевой, которую вместе с онкобольным сыном переселяют в карельский город Сортавала, предоставили зараженную грибком квартиру.

Ранее СМИ опубликовали письмо Сергеевой на имя патриарха, где она просит разрешить ее проблему с жильем, которое она получила в рамках программы переселения на материк жителей заповедного острова Валаам. Сергеевой, жившей на Валааме с 1993 года, предложили квартиру на окраине Сортавалы в перестроенном корпусе бывшего мясокомбината, сырую и зараженную грибком. В патриархии заверили, что глава РПЦ знает об этой ситуации и призвали в ней тщательно разобраться.

"В прессу попало утверждение, что дом в Сортавале сырой и заражен грибком, — это не соответствует действительности. Дом в установленном порядке принят государственной комиссией и признан пригодным для ввода в эксплуатацию. Более того, кем-то из поверивших этому слуху была заказана и оплачена судебная экспертиза. Результаты этой независимой экспертизы показали, что дом соответствует всем нормам для жилья", — сказал РИА Новости епископ Панкратий.

Он отметил, что квартиры на острове, откуда переселяют людей, были признаны непригодными для жилья. Всем переселенцам государство предоставило другие квартиры по договорам социального найма, поэтому "они могут приватизировать эти квартиры".

"Никто из граждан не был собственником квартир на Валааме. Они все получали квартиры по ордерам. Из 60 человек, проживавших в сгоревшем здании, большинство переехали в новые квартиры добровольно, без судов. Процедура принудительного исполнения решения суда применена только в отношении одного нанимателя (Сергеевой – ред.)", — добавил игумен.

О ситуации Сергеевой епископ Панкратий узнал из ее письма. "Мы всегда помогали людям, обратившимся за помощью и, конечно, постараемся помочь Варваре Георгиевне и ее сыну. Я написал ей письмо, вскоре мы обсудим с ней, каким образом удовлетворить ее просьбу", — рассказал он.

В то же время, по его словам, монастырь не имеет никакого отношения к квартирам, которые предоставлены по договорам социального найма гражданам. Они, пояснил епископ, принадлежат "государственному жилому фонду". Однако погорельцы, потерявшие свое имущество в результате пожара в гостинице Валаама в мае 2016 года и обратившиеся в монастырь за поддержкой, по словам собеседника агентства, "также получили соответствующую помощь", несмотря на то, что обитель сама понесла "очень большой ущерб от пожара".