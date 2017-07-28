Путин отметил яркость Валаамского фестиваля "Просветитель"

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил яркость международного Свято-Владимирского Валаамского фестиваля православного пения "Просветитель", соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
Согласно телеграмме, "возрождая многовековые традиции церковной музыки и песнопения, фестиваль обращает нас к истокам и непреходящим ценностям православия, служит сохранению богатейшего исторического, культурного наследия нашей страны, широкому общественному просвещению".
Путин также выразил уверенность, "что и нынешний творческий праздник пройдёт в атмосфере высокой духовности, будет содействовать развитию международных гуманитарных контактов и укреплению дружбы между разными народами". В конце телеграммы он пожелал участникам фестиваля вдохновения и успехов, а его гостям – добрых и незабываемых впечатлений.