Участники крупнейшего забега РФ направят деньги на благотворительность РПЦ

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Крупнейший марафон в России совместно с православной службой помощи "Милосердие" запустил благотворительную акцию "Милосердие на бегу", в рамках которой соберут средства на церковную благотворительность.

"Все больше людей по всему миру, участвуя в забегах, совмещают это с благотворительностью. Например, в Лондонском и Чикагском марафонах участвуют больше 10 тысяч таких "благобегунов" в каждом. В нашей стране это движение пока только зарождается, но быстро приобретает популярность", — приводит пресс-служба "Милосердия" слова организатора акции и координатора благотворительных программ службы Екатерины Метлевой.

Чтобы принять участие в "Милосердии на бегу" нужно самостоятельно зарегистрироваться на сайте "Московского марафона" (онлайн-регистрация продлится до 23 августа) и заполнить анкету на сайте "Милосердие на бегу".

После этого у участника появляется собственная станица "благотворительного бегуна", на которой участник указывает, какую сумму он планирует привлечь для службы "Милосердие". Рассказывая в соцсетях о своем участии друзьям и знакомым, участник предлагает поддержать его, сделав пожертвование на сайте акции.

В православной службе помощи надеются собрать около двух миллионов рублей на поддержку Свято-Софийского социального дома (дом для детей и взрослых инвалидов с множественными нарушениями развития), проекта "Дети.pro", который помогает детям в государственных интернатах, патронажного ухода в больницах и "Ангара спасения" — центра помощи бездомным.

Сам "Московский марафон" состоится 24 сентября. "Это самый массовый забег в России. В 2016 году в нем приняли участие почти 30 000 человек из 70 стран", — пояснили в "Милосердии".