Мусульмане надеются вернуться на Храмовую гору до конца дня

ИЕРУСАЛИМ, 27 июл — РИА Новости. Арабы-мусульмане в четверг вновь молились на улицах Иерусалима, но надеются в ближайшие часы вернуться в мечети Храмовой горы после двух недель борьбы за отмену израильских мер контроля на входах в святыню.

Собравшиеся на полуденную молитву люди говорят, что религиозные лидеры общины, в принципе, удовлетворены уступками израильтян и сейчас инспектируют гору, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

"Нам объявили, что если все в порядке, то следующая молитва, та, которая в районе четырех часов, будет уже в Аль-Аксе", — сказал РИА Новости иерусалимец по имени Раед.

Минувшей ночью израильтяне убрали ряды стальных барьеров, которые должны были направлять верующих к металлоискателям, и сняли металлические рампы, к которым крепились видеокамеры. Все электронное оборудование демонтировали еще два дня назад. Сейчас на пространстве между Львиными воротами и главным входом на Храмовую гору не осталось и следов от системы контроля, установленной после того, как тут были убиты двое полицейских.

"Ситуация на местности вернулась к состоянию, предшествовавшему 14 июля, когда случился теракт, в котором, к несчастью, погибли наши сотрудники", — сказал РИА Новости официальный представитель полиции Мики Розенфельд.

Обвинив Израиль в использовании трагедии для ограничения их в правах на святыню, арабы-мусульмане отказались подниматься на Храмовую гору до восстановления статус-кво и проводили на иерусалимских улицах массовые молитвы протеста, не раз перераставшие в стычки с полицией. Богослужение, возможно, последнее в таком формате, собрало сотни мусульман, которые молились лицом к Храмовой горе, застелив ковриками узкую улочку по соседству со святыней. Единоверцев, склонившихся ниц под июльским солнцем, опрыскивали водой несколько женщин и детей к неудовольствию фотографов и операторов, на которых то и дело попадали брызги. В толпе раздавали конфеты на радостях от предвкушения скорого возвращения в Аль-Аксу. "Есть ощущение победы. Но мы в ней и не сомневались. Мы верили, что Аллах с нами, а вера сильнее оружия", — говорит Раед.