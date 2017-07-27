Слова Трампа о трансгендерах в армии США рассорили верующих

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Религиозные лидеры разобщенно отреагировали на заявление президента Дональда Трампа, что трансгендерам запретят служить в армии США, сообщает Religion News Service.

Ранее Трамп заявил, что люди, поменявшие пол (трансгендеры), не смогут служить в американской армии. Он сообщил, что принял такое решение после консультации с командованием армии и военными экспертами. "Наши военные должны быть сосредоточены на решениях и… победе и не могут быть обременены огромными медицинскими издержками и срывами, которые влекут за собой трансгендеры в армии", — написал президент в своем "Твиттере".

"Трансгендерные люди — любимые дети Бога, стремящиеся к единению с Богом и к самопониманию, как и все мы", — считает иезуитский священник Джеймс Мартин.

А представитель американской еврейской общины Стош Котлер заявил, что решение исключить из армии трансгендеров — "отвратительный шаг" президента, "дискриминация и дешевая попытка добиться победы на предстоящих в 2018 году выборах".

С ними не согласен пастор баптистской церкви Роберт Джеффресс. "Я приветствую президента Трампа за то, что он принял такое решение в качестве главнокомандующего. Это сделает Америку безопаснее и позволит нашим вооруженным силам сосредоточиться на решающей и ошеломляющей победе, а не становиться площадкой для социальных экспериментов", — заявил он.

Его поддержал и президент Американской семейной ассоциации Тим Вильдмон. По его словам, "американские семьи заслуживают военных, которые сосредоточены исключительно на готовности к национальной обороне".

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено до 1 января.