Евреи ЕС рады, что суд вернул ХАМАС в список террористических организаций

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) приветствует решение Европейского суда оставить ХАМАС в списке официально признанных террористических организаций, заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

Ранее Европейский суд вынес постановление после апелляции на решение суда первой инстанции от 2014 года об исключении организации ХАМАС из списка террористических организаций. Суд постановил, что ХАМАС должен оставаться в террористическом списке ЕС, тем самым отменив предыдущее решение, в котором говорилось, что у блока из 28 стран не было существенных доказательств для заморозки активов ХАМАС и запрета на перемещение ее членов.

"Это постановление является важным политическим посланием в борьбе против международного терроризма, который не делает различия между странами и народами, нанося постоянные удары по мирным жителям европейских государств и Израиля. Тем, кто препятствует миру на Ближнем Востоке посредством убийств и террористических актов, нет места в Европейском союзе", — приводит слова Кантора пресс-служба ЕЕК.

По его словам, "ХАМАС — это часть международной террористической сети, кровавая организация, убившая бесчисленное количество людей". Президент ЕЕК отметил, что организация "открыто сообщает всему миру о своих планах, например, в седьмой статье своего устава, которая прямо призывает к геноциду и массовому убийству евреев по всему миру".

Евросоюз включил ХАМАС в список террористических организаций еще в декабре 2001 года, он значился уже в первой редакции этого списка. После вердикта трибунала Суда ЕС в 2014 году Совет ЕС подал апелляцию, не согласившись с аргументами судей. При этом заморозка активов в отношении ХАМАС на тот момент не была отменена – трибунал решил дождаться окончательного решения по этому делу.

ХАМАС – палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. Отношение к этой организации в мире неоднозначно. Евросоюз, Израиль, Канада, США и Япония, в отличие от России, признают ХАМАС террористической организацией. В Иордании оно запрещено. В Австралии и Великобритании только военное крыло этого движения причисляют к списку террористических организаций.