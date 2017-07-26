Антон Скрипунов

В России расследуется уникальное дело: один язычник обвиняет другого в оскорблении религиозных чувств. Члена языческого течения Асатру Евгения Салтыкова возмутила опубликованная Натальей Телегиной картинка, на которой изображен викинг, заносящий молот над куполом православного храма.

Женщина разместила изображение в языческом паблике "Яблоки Идунн" соцсети "Вконтакте" — она является администратором этой группы и тоже примыкает к течению Астарту, вероучительной основой которого является скандинавская мифология.

В итоге против Салтыковой возбудили уголовное дело. Это первый подобный случай с того момента, как в 2013 году ужесточили статью 148 Уголовного кодекса РФ (за "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), под которую подпадает "оскорбление чувств верующих". О том, почему так произошло и на что еще оскорбляются верующие — в материале РИА Новости.

Язычники подлинные и мнимые

Свое обращение в полицию петербуржец Евгений Салтыков (в соцсети "Вконтакте" он известен под именем Сигвальд Годи) мотивировал тем, что опубликованная картинка выставляет его религию экстремистской — "что не соответствует действительности" — и тем самым подвергает опасности свободу вероисповедания.

"Кроме этого, распространение таких материалов угрожает обществу культивированием неуважения к чужим ценностям, в данном случае религиозным", — добавил он.

Реакция со стороны единоверцев была, мягко говоря, неоднозначной. Одни обвинили его в возрождении "старого советского обычая сексотства" — защиты самого себя путем доноса. Другие, напротив, считают его позицию обоснованной.

© Фото : Антон Скрипунов Паблик языческой группы Яблоки Идунн "ВКонтакте" © Фото : Антон Скрипунов Паблик языческой группы Яблоки Идунн "ВКонтакте"



Сам же Евгений Салтыков полагает, что такая бурная реакция вывела членов языческого сообщества на чистую воду. И говорит, что очень рад, что такие люди перестали считать его своим единоверцем.

"Пропаганда экстремизма массово одобряется, а противодействие этому резко осуждается. Асатру в РФ, у истоков которого я когда-то стоял, превратилось в тусовку маргиналов, противопоставляющих себя как закону, так и морали. Под прикрытием древней веры культивируется ненависть к иным религиям, национальностям, существующему правовому строю. Воспеваемая язычниками свобода самовыражения подменяется вседозволенностью. Публично проявлять неуважение к окружающим — теперь круто, а соблюдать закон — позорно. Такая деструктивная идеология отличается от терроризма только тем, что ее приверженцы никого не убивают – пока", — отмечает он.

"Ради чистоты веры"

В свою очередь Наталья Телегина полагает, что Салтыков является представителем "поборцев за аутентичность" языческой религии.

"Насколько я понимаю, речь идет о конфликте между язычниками (реконструкторами) и неоязычниками, тут много "но", поскольку споры об этом идут давно, но чтоб кто-то подал в суд, такое случилось впервые", — предполагает она.

Сторонники Телегиной уже начали собирать деньги на адвоката. Для этого в "Вконтакте" была создана специальная группа. Собрали почти 50 тысяч рублей. В той же группе даже опубликовано стихотворение против Сигвальда.

Следственный комитет РФ по Алтайскому краю отказал Телегиной в прекращении уголовного дела. Основание — "собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину Телегиной Н.О." по статьям 282 и 148 Уголовного кодекса.

© Фото предоставлено группой "Сообщество настоящих Астарту" в соцсети "Вконтакте" Постановление прокуратуры об отказе прекратить уголовное дело в отношение Натальи Телегиной © Фото предоставлено группой "Сообщество настоящих Астарту" в соцсети "Вконтакте" Постановление прокуратуры об отказе прекратить уголовное дело в отношение Натальи Телегиной

Неоязычников трудно подсчитать"

"В неоязычестве в целом, если говорить о России, существует два больших крыла. Первое из них мы условно можем назвать "родноверами" — они подходят к типовому образу славянских неоязычников. А второе направление – все остальные, которые моделируют языческую идентичность, пользуясь менее стандартными способами идентификации. Асатру скорее относится ко второй группе, не в последнюю очередь благодаря скандинавской, а не славянской мифологической основе", — объясняет старший преподаватель философского факультета МГУ, религиовед Павел Костылев.

Если говорить о движении Асатру то, по словам религиоведа, у них есть единая организационная структура. Однако в России она "носит номинальный характер". Да и в целом неоязычеству, замечает эксперт, не присуща иерархическая структура, как в других религиях — например, в христианстве.

Подсчет числа российских неоязычников, поясняет Костылев, затруднен, поскольку в большинстве случаев они не регистрируют религиозные организации и не уведомляют власти о своей деятельности в качестве религиозной группы. Серьезным вопросом в этой связи являются границы религиозной идентификации среди самих неоязычников. Поэтому, по словам эксперта, сложно сказать, сколько на самом деле людей "шутят, что они неоязычники", а сколько из них "предельно серьезны".

"Неоязычники между собой спорят о том, кто правильнее, а кто неправильнее исповедует и практикует свою традицию. Это характерно в целом для любой религиозной традиции, не только для неоязычников", — объясняет религиовед.

Что еще оскорбляло верующих

Не вышедший в прокат фильм:

Страсти вокруг фильма "Матильда" не утихают уже много месяцев. Православных возмутило то, как в трейлере представлен образ царя Николая II, которого Церковь канонизировала вместе с семьей в 2000 году.

Статуя посреди бара:

Жительница Улан-Удэ пожаловалась в прокуратуру на руководство заведения "Будда-бар" в Новокузнецке (Кемеровская область) из-за статуи Будды, расположенной прямо в центре зала. Она посчитала оскорбительным нахождение ее в месте, где распивают алкоголь и проводят развлекательные программы. Прокуратура Кемеровской области встала на сторону верующей. Аналогичный случай произошел с одноименным заведением в Красноярске — верующих возмутило название бара и присутствие изображения Будды в интерьере. В итоге прокуратура оштрафовала заведение и постановило сменить название.

Фраза "Бога нет":

Первый уголовный процесс об оскорблении чувств верующих прекратился в этом году за истечением срока давности. Пользователи соцсети "ВКонтакте" написали заявление на Виктора Краснова, который в 2014 году в ходе интернет-дискуссии усомнился в существовании Бога.

Видеоролики в сети:

В мае 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал видеоблогера Руслана Соколовского виновным в возбуждении ненависти не только к христианству и исламу. Летом 2016 года разместил на своем канале в YouTube видео, на котором он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.