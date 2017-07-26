В Челябинской епархии пожурили подростков, забравшихся на крышу храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Челябинская епархия не считает паркур на крыше храма, который устроили подростки в Челябинске, оскорблением чувств верующих, сообщил РИА Новости представитель челябинской епархии.
"Они (верующие) не оскорбились. Никто не оскорбился. Мы не видим в этом никакого оскорбления религиозных чувств. Хотя, конечно, нельзя сказать, что это позитивное событие. Это какая-то недоработка воспитательная, если молодежь ищет адреналин и не находит его в других местах, к сожалению. Я считаю, что адреналин нужно получать другими способами – достигая успехов в спорте, в науке, в творчестве", — сказал представитель епархии.
Он добавил, что лично переживал за подростков. "У меня не как у должностного лица, а как у человека, была реакция простая: мне было страшно, что они могут разбиться. Думаю, что у большинства была такая реакция", — подчеркнул представитель епархии.